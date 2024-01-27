Рожков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.02.1946
Дочь: Осипчук Рангалина Сергеевна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно