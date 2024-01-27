Рожков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Рожков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
04.02.1946

Дочь: Осипчук Рангалина Сергеевна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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