Полыгалов Павел Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1952
Дата смерти21.05.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1952
Отец: Полыгалов Федор Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1979
Дочь: Кравченко (Полыгалова) Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1983
Дочь: (Полыгалова) Светлана Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1986
Дочь: Григорьева (Полыгалова) Наталья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.05.2018