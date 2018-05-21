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Полыгалов Павел Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1952

Дата смерти

21.05.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1952

Отец: Полыгалов Федор Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1979

Дочь: Кравченко (Полыгалова) Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1983

Дочь: (Полыгалова) Светлана Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1986

Дочь: Григорьева (Полыгалова) Наталья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.05.2018

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