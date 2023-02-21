Гудёнина Зоя Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудёнина Зоя Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гудёнин Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Ташкент
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