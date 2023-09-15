Ишкова (Мелихова) Параскева Васильева
Место рождения
Дата рождения20.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1880
Бракосочетание
07.02.1899
Муж: Ишков Иван Романов
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.06.1900
Дочь: Феврония Иванова
Отец ребёнка: Ишков Иван Романов
Рождение ребёнка
27.06.1900
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Ишков Иван Романов
Рождение ребёнка
15.07.1902
Отец ребёнка: Ишков Иван Романов
Рождение ребёнка
11.08.1904
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Ишков Иван Романов
Рождение ребёнка
17.11.1910
Отец ребёнка: Ишков Иван Романов
Рождение ребёнка
28.08.1913
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Ишков Иван Романов
Смерть
Неизвестно