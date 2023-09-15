Ишкова (Мелихова) Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшкова (Мелихова) Параскева Васильева

Ишкова (Мелихова) Параскева Васильева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1880

Отец: Мелихов Василий Стефанов

Мать: Мелихова Матрона Михайлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
07.02.1899

Муж: Ишков Иван Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
27.06.1900

Дочь: Феврония Иванова

Отец ребёнка: Ишков Иван Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.06.1900

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Ишков Иван Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.07.1902

Сын: Ишков Владимир Иванов

Отец ребёнка: Ишков Иван Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.08.1904

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Ишков Иван Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.11.1910

Сын: Ишков Александр Иванов

Отец ребёнка: Ишков Иван Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.08.1913

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Ишков Иван Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close