Ушакова (Кличка) Екатерина Францевна
Место рождения
Дата рождения06.07.1779
Дата смерти07.12.1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1796
Рождение ребёнка
20.05.1797
Отец ребёнка: Чаплин Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
05.02.1799
Дочь: Александра Никитична
Отец ребёнка: Чаплин Никита Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.12.1803
Похороны
09.12.1803