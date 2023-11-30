Ушакова (Кличка) Екатерина Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Кличка) Екатерина Францевна

Место рождения

Москва

Дата рождения

06.07.1779

Дата смерти

07.12.1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1796

Муж: Чаплин Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
20.05.1797

Сын: Чаплин Николай Никитич

Отец ребёнка: Чаплин Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
05.02.1799

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Чаплин Никита Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.12.1803
Похороны
09.12.1803
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