Нагибина Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нагибин Николай Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Борисович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис