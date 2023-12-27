Нагибина Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагибина Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нагибин Николай Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Борисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис

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