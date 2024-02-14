(Лимбергер) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гелена
Отец ребёнка: Лимбергер Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Язя
Отец ребёнка: Лимбергер Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Броня
Отец ребёнка: Лимбергер Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лимбергер Иван
Дрогобычская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лимбергер Иван