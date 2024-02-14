(Лимбергер) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лимбергер) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гелена

Отец ребёнка: Лимбергер Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Язя

Отец ребёнка: Лимбергер Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Броня

Отец ребёнка: Лимбергер Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лимбергер Яков Иванович

Отец ребёнка: Лимбергер Иван

Дрогобычская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимбергер Иван

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