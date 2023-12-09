Душина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душина Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: не указан

Мать: Финогенова Тамара Ивановна

Смерть
2007
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