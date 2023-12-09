Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Душина Татьяна Владимировна
Душина Татьяна Владимировна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1976
Дата смерти
2007
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Финогенова Тамара Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: не указан
Мать:
Финогенова Тамара Ивановна
Смерть
2007
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия