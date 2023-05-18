Криулин Михаил Никитич
Место рождения
Дата рождения28.10.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1858
Отец: Криулин Никита Иванович
Мать: Криулина Ольга Павловна
Бракосочетание
22.02.1880
Рождение ребёнка
03.07.1881
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Криулина Ксения Романовна
Рождение ребёнка
04.01.1885
Мать ребёнка: Криулина Ксения Романовна
Рождение ребёнка
13.02.1887
Мать ребёнка: Криулина Ксения Романовна
Рождение ребёнка
22.05.1888
Дочь: Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Криулина Ксения Романовна
Рождение ребёнка
16.06.1890
Сын: Криулин Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Криулина Ксения Романовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно