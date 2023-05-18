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Криулин Михаил Никитич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

28.10.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1858

Отец: Криулин Никита Иванович

Мать: Криулина Ольга Павловна

Бракосочетание
22.02.1880

Жена: Криулина Ксения Романовна

Рождение ребёнка
03.07.1881

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Криулина Ксения Романовна

Рождение ребёнка
04.01.1885

Сын: Криулин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Криулина Ксения Романовна

Рождение ребёнка
13.02.1887

Сын: Криулин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Криулина Ксения Романовна

Рождение ребёнка
22.05.1888

Дочь: Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Криулина Ксения Романовна

Рождение ребёнка
16.06.1890

Сын: Криулин Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Криулина Ксения Романовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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