Никонов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения17.02.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1895 ст.
Отец: Никонов Иван Семенов
Бракосочетание
29.04.1918 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/7848bbca-2b70-4e98-834b-8adaf72f8d48/171
Рождение ребёнка
05.05.1921
Дочь: Баранова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Никонова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
03.04.1925
Дочь: Никонова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Никонова Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
07.04.1927
Мать ребёнка: Никонова Наталья Никифоровна
Смерть
Неизвестно