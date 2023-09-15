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Никонов Иван Иванович

Место рождения

Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

17.02.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1895 ст.

Отец: Никонов Иван Семенов

Мать: Никонова Анисья Діонисіева

Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
29.04.1918 ст.

Жена: Никонова Наталья Никифоровна

https://yandex.ru/archive/catalog/7848bbca-2b70-4e98-834b-8adaf72f8d48/171
Рождение ребёнка
05.05.1921

Дочь: Баранова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Никонова Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
03.04.1925

Дочь: Никонова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Никонова Наталья Никифоровна

Рождение ребёнка
07.04.1927

Сын: Никонов Николай Иванович

Мать ребёнка: Никонова Наталья Никифоровна

Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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