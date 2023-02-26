Евгения Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Филиппов

Рождение ребёнка
17.10.1874

Сын: Артемий Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Филиппов

д.Трусова
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Марфа Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Филиппов

Смерть
Неизвестно
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