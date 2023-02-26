Евгения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Филиппов
Рождение ребёнка
17.10.1874
Сын: Артемий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Филиппов
д.Трусова
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Марфа Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Филиппов
Смерть
Неизвестно