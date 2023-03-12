Семёнова-Тян-Шанская (Орлова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнова-Тян-Шанская (Орлова) Надежда Владимировна

Семёнова-Тян-Шанская (Орлова) Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1879

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1906

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Олег Измаилович

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Святослав Измаилович

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Георгий Измаилович

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович

Рождение ребёнка
09.09.1911

Дочь: Королькова Ольга Измаиловна

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов-Тян-Шанский Измаил Петрович

Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close