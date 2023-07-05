Велентей Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Велентей Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Велентей Наталья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Велентей Наталья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Велентей Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Велентей Наталья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Велентей Наталья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Велентей Наталья Лукьяновна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Велентей Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Велентей Наталья Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно