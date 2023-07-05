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Велентей Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Велентей Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Велентей Моисей Иванович

Мать ребёнка: Велентей Наталья Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Велентей Пётр Иванович

Мать ребёнка: Велентей Наталья Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Велентей Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Велентей Наталья Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Велентей Пётр Иванович

Мать ребёнка: Велентей Наталья Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Велентей Степан Иванович

Мать ребёнка: Велентей Наталья Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Велентей Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Велентей Наталья Лукьяновна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Наталья Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
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