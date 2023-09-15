Логинов Артем
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Логинов Никита Артемиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Логинов Семион Артемиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: не указана
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Васса Семеновна
Смерть
Неизвестно