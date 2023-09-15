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Логинов Артем

Место рождения

Растрехаевка, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Растрехаевка, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Логинов Никита Артемиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Логинов Семион Артемиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Логинов Петр Артемиевич

Мать ребёнка: не указана

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Васса Семеновна

Смерть
Неизвестно
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