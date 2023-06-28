Хакима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юсупов Галим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венера
Отец ребёнка: Гульмутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тахир
Отец ребёнка: Гульмутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фардана
Отец ребёнка: Гульмутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатых
Отец ребёнка: Гульмутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузалия
Отец ребёнка: Гульмутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гульмутдин
Смерть
Неизвестно