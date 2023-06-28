Хакима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсупов Галим

Мать: Юсупова Фатима Мухаматовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венера

Отец ребёнка: Гульмутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тахир

Отец ребёнка: Гульмутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фардана

Отец ребёнка: Гульмутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатых

Отец ребёнка: Гульмутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рузалия

Отец ребёнка: Гульмутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гульмутдин

Смерть
Неизвестно
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