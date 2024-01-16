Рукосуева Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуева Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рукосуев Александр Данилович

Отец ребёнка: Рукосуев Данил Степанович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1799

Сын: Рукосуев Гурий Данилович

Отец ребёнка: Рукосуев Данил Степанович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Софья Даниловна

Отец ребёнка: Рукосуев Данил Степанович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Рукосуев Аввакум Данилович

Отец ребёнка: Рукосуев Данил Степанович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукосуев Данил Степанович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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