Рукосуева Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Рукосуев Александр Данилович
Отец ребёнка: Рукосуев Данил Степанович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Рукосуев Данил Степанович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Софья Даниловна
Отец ребёнка: Рукосуев Данил Степанович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Рукосуев Аввакум Данилович
Отец ребёнка: Рукосуев Данил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно