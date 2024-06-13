Косевич Нина Даниловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Косевич Нина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.?

Дочь: Косевич Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Косевич Валентин Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косевич Виктор Валентинович

Отец ребёнка: Косевич Валентин Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косевич Александр Валентинович

Отец ребёнка: Косевич Валентин Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косевич Валентин Лукьянович

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