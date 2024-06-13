Косевич Нина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.?
Дочь: Косевич Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Косевич Валентин Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косевич Виктор Валентинович
Отец ребёнка: Косевич Валентин Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косевич Александр Валентинович
Отец ребёнка: Косевич Валентин Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно