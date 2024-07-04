Ратникова Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ратников Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ратникова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ратникова Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ратникова Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ратников Кузьма Сергеевич
Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ратникова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ратников Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Калабихина (Ратникова) Федосья Сергеевна
Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич