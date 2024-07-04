Ратникова Александра Егоровна 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРатникова Александра Егоровна

Ратникова Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ратников Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ратникова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Ратников Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ратникова Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ратников Федот Сергеевич

Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ратникова Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ратников Кузьма Сергеевич

Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ратникова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ратников Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Калабихина (Ратникова) Федосья Сергеевна

Отец ребёнка: Ратников Сергей Сергеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.