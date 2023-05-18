Спечинский Виктор Викторович
Место рождения
Дата рождения12.03.1887
Дата смерти14.02.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1922
Дочь: Самыгина Мария Викторовна
Мать ребёнка: Спечинская Мария Алексеевна
г. Турку, Варсинайс-Суоми, Финляндская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1966
г. Вашингтон, Колумбия, США