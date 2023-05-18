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Спечинский Виктор Викторович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.03.1887

Дата смерти

14.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1922

Дочь: Самыгина Мария Викторовна

Мать ребёнка: Спечинская Мария Алексеевна

г. Турку, Варсинайс-Суоми, Финляндская республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спечинская Мария Алексеевна

Смерть
14.02.1966
г. Вашингтон, Колумбия, США
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