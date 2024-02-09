Малышев Андрей Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Малышев Фёдор Иванович
Мать: Малышева Ксения Петровна
Поручитель
30.01.1894 ст.
Жених: Сюрзинской вол. села Архангельского крестьянин из русских Андрей Трофимов Журавлев Невеста: Кестымской вол. починка Устьшамочимошурского солдата из русских Андриана Иванова Башорина приемная д... Показать все
Восприемник
18.11.1895 ст.
Александр Родители: села Архангельского крестьянин из русских Василий Ксенофонтов Малышев и законная жена его Анна Владимирова
Поручитель
21.01.1896 ст.
Жених: Сюрзинской вол. села Архангельского солдат из русских Фирст Трофимов Журавлев Невеста: Сюрзинской вол. починка Кулеминского крестьянина из русских Феодора Иванова Прокошева дочь девица Наталия
Восприемник
01.02.1899 ст.
Василий Родители: села Архангельского солдат из русских Петр Алексиев Бяков и законная жена его Ирина Димитриева
Поручитель
08.11.1899 ст.
Жених: Глазовского уезда, Святогорской волости, села Архангельского крестьянин из русских Афанасий Иоаннов Малышев Невеста: Глазовского уезда, Поломской волости, починка Кимашура крестьянская девица ... Показать все
Поручитель
21.01.1901 ст.
Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Святогорской волости починка Дедовского крестьянин Алексий Симеонов Вахрушев Невеста: той же волости села Архангельского крестьянка Анна Николаева Опарина
Поручитель
24.01.1901 ст.
Жених: Святогорской волости, починка Архангельского крестьянин из русских Петр Иванов Костылев Невеста: Леденцовской волости, деревни Бухминской крестьянская девица из русских Васса Онисимова Широких
Поручитель
26.01.1901 ст.
Жених: Святогорской волости, села Архангельского крестьянин из русских Алексий Иванов Малышев Невеста: Сарапульского уезда Чутырской волости, починка Бешметовского крестьянская девица из русских Ольг... Показать все
Поручитель
21.01.1909 ст.
Жених: Смоленской губернии, Рославльского уезда, Костыревской волости, дер. Барсуков, крестьянин из русских Иона Емельянов Трандин Невеста: Вятской губернии, Глазовского уезда, Святогорской волости, ... Показать все
Восприемник
24.11.1913 ст.
Николай Родители: Святогорской волости, деревни Архангельской, крестьянин из русских Евсевий Митрофанов Пушкарев и законная жена его Пелагия Евфимиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно