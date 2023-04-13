Безсонова Феодора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова Феодора Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Безсонов Стефан Трофимович

Отец ребёнка: Безсонов Трофим Филиппович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Безсонов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Безсонов Трофим Филиппович

Рождение ребёнка
27.10.1879

Дочь: Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Безсонов Трофим Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсонов Трофим Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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