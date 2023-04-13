Безсонова Феодора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Безсонов Стефан Трофимович
Отец ребёнка: Безсонов Трофим Филиппович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Безсонов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Безсонов Трофим Филиппович
Рождение ребёнка
27.10.1879
Дочь: Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Безсонов Трофим Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно