Сныткина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1888
Дата смерти01.08.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сныткин Кирей Моисеевич
Рождение ребёнка
30.12.1920
Дочь: Терехова (Сныткина) Ксения Киреевна
Отец ребёнка: Сныткин Кирей Моисеевич
Рождение ребёнка
25.07.1922
Отец ребёнка: Сныткин Кирей Моисеевич
Смерть
01.08.1966