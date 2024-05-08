Сныткина Мария Ивановна 01.01.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сныткина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1888

Дата смерти

01.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сныткин Андрей Киреевич

Отец ребёнка: Сныткин Кирей Моисеевич

Рождение ребёнка
30.12.1920

Дочь: Терехова (Сныткина) Ксения Киреевна

Отец ребёнка: Сныткин Кирей Моисеевич

Новая Погощь, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.07.1922

Сын: Сныткин Михаил Киреевич

Отец ребёнка: Сныткин Кирей Моисеевич

Новая Погощь, Суземский муниципальный район, Брянская область
Смерть
01.08.1966

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