Саввова (Степаненко) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввова (Степаненко) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Степаненко Павел Григорьевич

Мать: Степаненко Анна Ивановна

Бракосочетание
1902

Муж: Саввов Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1903

Сын: Саввов Василий Иванович

Отец ребёнка: Саввов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Саввов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Саввов Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1910

Дочь: Козуб Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Саввов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Саввов Федор Иванович

Отец ребёнка: Саввов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Саввов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Саввов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Саввов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корбула Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Саввов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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