Саввова (Степаненко) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
1902
Муж: Саввов Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1903
Отец ребёнка: Саввов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Саввов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1910
Дочь: Козуб Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Саввов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Саввов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Саввов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Саввов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корбула Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Саввов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно