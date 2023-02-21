Масенкова Маргарита Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масенкова Маргарита Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масенков Анатолий Тимофеевич

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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