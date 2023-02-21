Масенкова Маргарита Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масенков Анатолий Тимофеевич
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
Неизвестно