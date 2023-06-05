Володина Анастасия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Анастасия Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1822

Дочь: Володина Домна Тимофеевна

Отец ребёнка: Володин Тимофей Архипович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Тимофей Архипович

Смерть
Неизвестно