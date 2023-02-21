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Колупаев Иван Давыдович

Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Колупаев Давыд Иванович

Мать: не указана

Курская губерния
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Колупаев Василий Иванович

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Андреевна

Смерть
1964
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