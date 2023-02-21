Колупаев Иван Давыдович
Место рожденияКурская губерния
Дата рождения1898
Дата смерти1964
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Колупаев Давыд Иванович
Мать: не указана
Курская губерния
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Колупаев Василий Иванович
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Андреевна
Смерть
1964