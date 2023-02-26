Хомяков Анатолий Станиславович
Место рожденияп.Бабынино, Калужской обл.
Дата рождения1957
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
п.Бабынино, Калужской обл.
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Алла Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Лапино
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий, колхозник
Образование
Неизвестно
г. Боровск, Калужской обл.
н/средне-техническое
Смерть
1994
п.Бабынино, Калужской обл.
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
п.Бабынино, Калужской обл.