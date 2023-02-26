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Хомяков Анатолий Станиславович

Место рождения

п.Бабынино, Калужской обл.

Дата рождения

1957

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Хомяков Александр Иванович

Мать: Хомякова Валентина Ивановна

п.Бабынино, Калужской обл.
Рождение ребёнка
1985

Дочь: Алла Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Лапино
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий, колхозник
Образование
Неизвестно
г. Боровск, Калужской обл.
н/средне-техническое
Смерть
1994
п.Бабынино, Калужской обл.
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
п.Бабынино, Калужской обл.
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