Клюкин Алексей И — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкин Алексей И

Клюкин Алексей И

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close