Клюкин Алексей И
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюкина Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923