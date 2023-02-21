Трофимов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1984
Сын: Трофимов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Трофимова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
29.01.1989
Сын: Трофимов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Трофимова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно