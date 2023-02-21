Трофимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1984

Сын: Трофимов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Галина Николаевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
29.01.1989

Сын: Трофимов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Галина Николаевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Галина Николаевна

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