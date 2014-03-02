Бочкова (Лёвина) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1949
Дата смерти02.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1949
Рождение ребёнка
13.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
02.03.2014