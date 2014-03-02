Бочкова (Лёвина) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкова (Лёвина) Вера Николаевна

Бочкова (Лёвина) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1949

Дата смерти

02.03.2014

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1949

Отец: Лёвин Николай Семёнович

Мать: Лёвина Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
13.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
02.03.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close