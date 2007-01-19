Малецкая (Хотинецкая) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1922
Дата смерти19.01.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1954
Westchester, Illinois
Рождение ребёнка
13.05.1957
Westchester, Illinois
Рождение ребёнка
10.06.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Westchester, Illinois 60154, USA
Смерть
19.01.2007
Westchester, Illinois