Малецкая (Хотинецкая) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малецкая (Хотинецкая) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1922

Дата смерти

19.01.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малецкий Юлиан Пантелеймонович

Westchester, Illinois
Рождение ребёнка
13.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малецкий Юлиан Пантелеймонович

Westchester, Illinois
Рождение ребёнка
10.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малецкий Юлиан Пантелеймонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малецкий Юлиан Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
Westchester, Illinois 60154, USA
Смерть
19.01.2007
Westchester, Illinois
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