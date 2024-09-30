Олонен (Олонен) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олонен (Олонен) Анна Ивановна

Место рождения

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

29.07.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
23.06.1918

Муж: Олонен Андрей Петрович

Рождение ребёнка
27.10.1918

Дочь: (Олонен) Лилия Андреевна

Отец ребёнка: Олонен Андрей Петрович

Рождение ребёнка
31.01.1921

Дочь: (Олонен) Элина Андреевна

Отец ребёнка: Олонен Андрей Петрович

Рождение ребёнка
29.05.1924

Сын: Олонен Петр Андреевич

Отец ребёнка: Олонен Андрей Петрович

Рождение ребёнка
22.07.1927

Дочь: (Олонен) Элина Андреевна

Отец ребёнка: Олонен Андрей Петрович

Рождение ребёнка
22.08.1929

Сын: Олонен Адольф Андреевич

Отец ребёнка: Олонен Андрей Петрович

Рождение ребёнка
04.07.1933

Сын: Олонен Адольф Андреевич

Отец ребёнка: Олонен Андрей Петрович

Рождение ребёнка
26.07.1935

Дочь: (Олонен) Хилми Андреевна

Отец ребёнка: Олонен Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно

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