Олонен (Олонен) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.07.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.06.1918
Рождение ребёнка
27.10.1918
Дочь: (Олонен) Лилия Андреевна
Отец ребёнка: Олонен Андрей Петрович
Рождение ребёнка
31.01.1921
Дочь: (Олонен) Элина Андреевна
Отец ребёнка: Олонен Андрей Петрович
Рождение ребёнка
29.05.1924
Отец ребёнка: Олонен Андрей Петрович
Рождение ребёнка
22.07.1927
Дочь: (Олонен) Элина Андреевна
Отец ребёнка: Олонен Андрей Петрович
Рождение ребёнка
22.08.1929
Отец ребёнка: Олонен Андрей Петрович
Рождение ребёнка
04.07.1933
Отец ребёнка: Олонен Андрей Петрович
Рождение ребёнка
26.07.1935
Дочь: (Олонен) Хилми Андреевна
Отец ребёнка: Олонен Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно