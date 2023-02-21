Маник Корней Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаник Корней Илларионович

Маник Корней Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1910 ст.

Дата смерти

18.03.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1910 ст.

Отец: не указан

Мать: Маник Варвара Никитична

Рождение ребёнка
14.09.1937

Дочь: Манник Клара Корнеевна

Мать ребёнка: Гулевская Харитина Федоровна

Рождение ребёнка
18.08.1941

Сын: Манник Владимир Корнеевич

Мать ребёнка: Гулевская Харитина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулевская Харитона Фёдоровна

Смерть
18.03.1951
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close