Маник Корней Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1910 ст.
Дата смерти18.03.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1910 ст.
Отец: не указан
Мать: Маник Варвара Никитична
Рождение ребёнка
14.09.1937
Дочь: Манник Клара Корнеевна
Мать ребёнка: Гулевская Харитина Федоровна
Рождение ребёнка
18.08.1941
Сын: Манник Владимир Корнеевич
Мать ребёнка: Гулевская Харитина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1951