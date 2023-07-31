Антон Артамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Артамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Артамон Дорофеевич

Мать: Настасья Естратова

Смерть
1822
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