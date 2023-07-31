Артамон Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Дорофей Миронович
Мать: Домна Саввинова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Петр Артамонович
Мать ребёнка: Настасья Естратова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Настасья Естратова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Савва Артамонович
Мать ребёнка: Настасья Естратова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Антон Артамонович
Мать ребёнка: Настасья Естратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Естратова
Смерть
1819