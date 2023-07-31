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Артамон Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Дорофей Миронович

Мать: Домна Саввинова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Петр Артамонович

Мать ребёнка: Настасья Естратова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Варфоломей Артамонович

Мать ребёнка: Настасья Естратова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Савва Артамонович

Мать ребёнка: Настасья Естратова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Антон Артамонович

Мать ребёнка: Настасья Естратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Естратова

Смерть
1819
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