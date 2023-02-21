Новикова Варвара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафия Марковна
Отец ребёнка: Новиков Марк Андреевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Параскева Марковна
Отец ребёнка: Новиков Марк Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858