Колгатина Устиния Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колгатина Устиния Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1823

Дочь: Колгатина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Колгатин Иван Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Колгатина Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Колгатин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Колгатина Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Колгатин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
12.01.1845

Сын: Колгатин Павел Иванович

Отец ребёнка: Колгатин Иван Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колгатин Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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