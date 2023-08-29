Колгатина Устиния Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1823
Дочь: Колгатина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Колгатин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Колгатина Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Колгатин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Колгатина Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Колгатин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
12.01.1845
Отец ребёнка: Колгатин Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно