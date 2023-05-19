Сидорова Ирина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Сидоров Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Сидоров Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Сидоров Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Сидоров Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Сидоров Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Сидоров Трофим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно