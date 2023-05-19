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Сидорова Ирина Сергеевна

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Сидоров Иосиф Трофимович

Отец ребёнка: Сидоров Трофим Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Сидоров Трофим Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сидоров Логин Трофимович

Отец ребёнка: Сидоров Трофим Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Сидоров Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Сидоров Трофим Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Сидоров Трофим Васильевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Трофим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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