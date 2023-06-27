Бухлаева Елена Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти25.09.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Бухлаев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Бухлаев Потап Григорьевич
Отец ребёнка: Бухлаев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фавина Григорьевна
Отец ребёнка: Бухлаев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1853
Сын: Бухлаев Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Бухлаев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1854
Сын: Бухлаев Прохор Григорьевич
Отец ребёнка: Бухлаев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1858
Сын: Бухлаев Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Бухлаев Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.09.1862