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Бухлаева Елена Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

25.09.1862

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Бухлаев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бухлаев Потап Григорьевич

Отец ребёнка: Бухлаев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фавина Григорьевна

Отец ребёнка: Бухлаев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1853

Сын: Бухлаев Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Бухлаев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1854

Сын: Бухлаев Прохор Григорьевич

Отец ребёнка: Бухлаев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1858

Сын: Бухлаев Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Бухлаев Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухлаев Григорий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.09.1862
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