Васянович Михаил Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васянович Михаил Михаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: не указан

Мать: Васянович Татьяна Васильевна

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