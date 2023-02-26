Фёкла Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1856

Дочь: Анисия ст

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анисия Акимова

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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