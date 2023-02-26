Фёкла Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1856
Дочь: Анисия ст
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анисия Акимова
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Тимофеев
Смерть
Неизвестно