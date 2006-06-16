Власова Вероника Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Вероника Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.2006

Отец: Власов Александр Петрович

Мать: Власова Алена Александровна

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