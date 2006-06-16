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Власова Вероника Александровна
Власова Вероника Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.06.2006
Пол
Женский
Отец
Власов Александр Петрович
1972 г.р.
Мать
Власова (Макеева) Алена Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.2006
Отец:
Власов Александр Петрович
Мать:
Власова Алена Александровна
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