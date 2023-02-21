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Пожиткова Домна Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1908 ст.

Дочь: Пожиткова Анна Яковлена

Отец ребёнка: Пожитков Яков Кириллович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1915 ст.

Сын: Пожитков Кирилл Яковлевич

Отец ребёнка: Пожитков Яков Кириллович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожитков Яков Кириллович

Смерть
Неизвестно
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