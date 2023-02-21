Пожиткова Домна Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1908 ст.
Дочь: Пожиткова Анна Яковлена
Отец ребёнка: Пожитков Яков Кириллович
Рождение ребёнка
17.01.1915 ст.
Сын: Пожитков Кирилл Яковлевич
Отец ребёнка: Пожитков Яков Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно