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Васильченко Федор Емельянов

Место рождения

Шеломы, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ат
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеломы, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильченко Лев Федоров

Мать ребёнка: Васильченко Пелагея Антонова

Шеломы, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
28.01.1902

Дочь: Васильченко Евфросиния Федоровна

Мать ребёнка: Васильченко Пелагея Антонова

Рождение ребёнка
03.06.1906

Сын: Васильченко Митрофан

Мать ребёнка: Васильченко Пелагея Антонова

Катичи, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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