Васильченко Федор Емельянов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васильченко Пелагея Антонова
Рождение ребёнка
28.01.1902
Дочь: Васильченко Евфросиния Федоровна
Мать ребёнка: Васильченко Пелагея Антонова
Рождение ребёнка
03.06.1906
Сын: Васильченко Митрофан
Мать ребёнка: Васильченко Пелагея Антонова
Катичи, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно