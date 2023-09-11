Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Хитрова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Попов Антон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Антон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Попов Антон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Александра Антоновна
Отец ребёнка: Попов Антон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Наталия Антоновна
Отец ребёнка: Попов Антон Ильич
Смерть
Неизвестно