Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Хитрова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Попов Антон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Василий Антонович.

Отец ребёнка: Попов Антон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Попов Антон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Александра Антоновна

Отец ребёнка: Попов Антон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Наталия Антоновна

Отец ребёнка: Попов Антон Ильич

Смерть
Неизвестно
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