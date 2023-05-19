Шарабко Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.07.1920
Дата смерти12.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Район раньше назывался "Купинский"
Военная служба
20.10.1940
Наименование военкомата: Фрунзенский РВК, Казахская ССР, г. Алма-Ата, Фрунзенский р-н Воинское звание: майор Наименование воинской части: 397 ап ОдВО, 126 гв. пап 55 гв. сд Дата окончания службы: 2... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1949
Мать ребёнка: Шарабко Елена Ивановна
Гродно, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарабко Елена Ивановна
Смерть
12.05.1989
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область