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Шарабко Григорий Иванович

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Место рождения

Граничное, Табунский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.07.1920

Дата смерти

12.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Граничное, Табунский муниципальный район, Алтайский край
Район раньше назывался "Купинский"
Военная служба
20.10.1940
Наименование военкомата: Фрунзенский РВК, Казахская ССР, г. Алма-Ата, Фрунзенский р-н Воинское звание: майор Наименование воинской части: 397 ап ОдВО, 126 гв. пап 55 гв. сд Дата окончания службы: 2... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1949

Сын: Шарабко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шарабко Елена Ивановна

Гродно, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарабко Елена Ивановна

Смерть
12.05.1989
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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