Богданова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Loskutov Василиса Vasalesa Peter

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Петр Peter Ивановича

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1846

Сын: Богданов Bogdanoff Никита Петрович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Петр Peter Ивановича

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1848

Сын: Богданов Bogdanoff Калин Петрович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Петр Peter Ивановича

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Петр Peter Ивановича

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Bogdanoff Петр Peter Ивановича

Смерть
Неизвестно
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