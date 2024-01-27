Богданова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Loskutov Василиса Vasalesa Peter
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Петр Peter Ивановича
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1846
Сын: Богданов Bogdanoff Никита Петрович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Петр Peter Ивановича
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1848
Сын: Богданов Bogdanoff Калин Петрович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Петр Peter Ивановича
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Петр Peter Ивановича
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно