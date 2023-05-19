(of Polotsk) Yevna Иоанновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1270
Дата смерти1344
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1270
Отец: Of Polotsk Ivan Vsevolodovich
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1298
Рождение ребёнка
До 1302
Дочь: Danuta Elizabeth
Отец ребёнка: Of Lithuania Gediminas Пукуверович
Рождение ребёнка
1309
Дочь: Aldona Anna
Отец ребёнка: Of Lithuania Gediminas Пукуверович
Работа или профессия
Неизвестно
3d wife of Giedymin / Княгиня Литовская
Смерть
1344