(of Polotsk) Yevna Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(of Polotsk) Yevna Иоанновна

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

Около 1270

Дата смерти

1344

Пол

Женский

Отец

Около 1248 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1255 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1270

Отец: Of Polotsk Ivan Vsevolodovich

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Около 1298

Муж: Of Lithuania Gediminas Пукуверович

Рождение ребёнка
До 1302

Дочь: Danuta Elizabeth

Отец ребёнка: Of Lithuania Gediminas Пукуверович

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1309

Дочь: Aldona Anna

Отец ребёнка: Of Lithuania Gediminas Пукуверович

Вильнюс, Литовская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
3d wife of Giedymin / Княгиня Литовская
Смерть
1344
Вильнюс, Литовская ССР
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