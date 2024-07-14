Коробка Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробка Евгений Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1986

Дочь: Коробка Илона Евгеньевна

Мать ребёнка: Коробка (Лапинянская) Альбина Анатольевна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.11.1989

Дочь: Коробка Лера Евгеньевна

Мать ребёнка: Коробка (Лапинянская) Альбина Анатольевна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

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