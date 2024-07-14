Коробка Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1986
Дочь: Коробка Илона Евгеньевна
Мать ребёнка: Коробка (Лапинянская) Альбина Анатольевна
Рождение ребёнка
29.11.1989
Дочь: Коробка Лера Евгеньевна
Мать ребёнка: Коробка (Лапинянская) Альбина Анатольевна