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Миннизиган Сагитовна
Миннизиган Сагитовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сагит Амирович
Между 1786 и 1801 г.р.
Мать
Мархубзямал Кулеевна
1801 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Сагит Амирович
Мать:
Мархубзямал Кулеевна
Смерть
Неизвестно
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